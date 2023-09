WWE RAW | The Miz intervista e poi attacca un John Cena “invisibile” al MizTv

(Di martedì 5 settembre 2023) The Miz è sicuramente uno dei personaggi più eccentrici dell’Universo WWE e lo ha dimostrato ancora una volta a RAW, dove è stato protagonista di un’alquanto insolita. Dopo la sua sconfitta nel PPV Payback contro LA Knight, attribuita anche alla complicità dell’arbitro speciale, l’A-Lister ha presentato, come suo solito,, con l’ospite speciale che avrebbe dovuto essere il leader dellation. Tuttavia, subito è diventato chiaro che era tutto uno scherzo. Il sedici volte campione del mondo non si è presentato, e The Miz, giocando sulla celebre frase di“You Can’t See Me,” ha iniziato un’con una sedia vuota. Di seguito il video: The Miz non ha perso occasione per accusaredi ...

Tanti titoli in palio e una serata fondamentale che potrebbe cambiare le storyline sia ache a SmackDown.Payback , nella notte italiana tra sabato 2 e domenica 3 settembre, alle 2 del mattino, si svolgerà direttamente dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania) neanche un ...Nella World Wrestling Entertainment è stato due volteUniversal Champion, una voltaChampion, una volta SmackDown Tag Team Champion come leader della Wyatt Family e una voltaTag Team ...Cody Rhodes vs Brock Lesnar Nell'ultimo episodio di Monday Nighti due si sono prima stretti la ... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaWomen's Championship - Asuka vs ...

RAW Report 04-09-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

L’ultima puntata di Raw ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), ha regalato diverse emozioni. Come abbiamo visto durante lo show rosso, la campionessa di coppia Piper Niven non ha preso parte allo ...As AEW's Tony Khan justified his decision to fire CM Punk, there's a question of whether the wrestler should get a chance to return to the WWE.