(Di martedì 5 settembre 2023) CMè stato licenziato dalla AEW, ed ovviamente il suo ritorno in WWE è tornato in auge ora più che mai. Ovviamente, il diretto interessato ne è perfettamente consapevole, tanto che vuole far intendere ai fan un suo possibile ritorno in WWE. Dopo la diffusionenotizia del possibile ritorno di CMin WWE, Ringside News ha chiesto informazioni su quanto sia probabile che ciò accada. Un membro di lunga data del team interno ha detto che “questa è la storia chevuole far trapelare. Almeno così la vedo io”. CM's #AEW release brought a lot of new #WWE rumors. We reached out to ask if CMis possibly returning to the company, and we were told, "That's the storywants out there.”— Steve Carrier (@steve carrier) September 5, 2023 ...

Ne fanno parte l'accordo decennale con laper il wrestling, l'espansione nel mondo della ... Gli effetti si vedono anche nello sport: Rasha Al Khamis, è lacoach certificata di pugilato della ...Dopo aver disputato un match durante laserata di WrestleMania 39 ed essere apparso a sorpresa in quel di Money in the Bank a Londra , John Cena è pronto a tornare in. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri sera dalle pagine di Fox ...... ma lo youtuber e stella della, Logan Paul prorio non è riuscito a farselo piacere. Durante una ... Interstellar (2014),di cambiare idea in seguito: 'Ora è uno dei miei film preferiti', dice ...

WWE: Prima della AEW, CM Punk ha cercato disperatamente di tornare, ecco cosa sta trapelando Zona Wrestling

The Honky Tonk Man detiene dal lontanissimo 29 agosto 1988 il record per il regno più lungo di un campione intercontinentale che la WWE (e prima ancora, come ai suoi tempi, la WWF) abbia mai ...He's with WWE, that's it. He's not wrestling anymore ... Aldis previously said that he believes he's in his prime at 36 years old. You can find his full comments by clicking here. Fightful Select ...