Woody Allen | «Volevo unirmi ai grandi autori europei della giovinezza»

(Di martedì 5 settembre 2023) Viene accolto nella sala delle conferenze stampa con una standing ovation, insieme al cast di Coup de chance. Incline al suo proverbiale umorismo, risponde alle prime domande che first appeared on il manifesto.

contestato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Una trentina di persone, soprattutto ragazze, assiepate dietro le transenne, ha accolto il passaggio del regista sul tappeto ...contestato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Una trentina di persone, soprattutto ragazze, assiepate dietro le transenne, ha accolto il passaggio del regista sul tappeto ...contestato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Una trentina di persone, soprattutto ragazze, assiepate dietro le transenne, ha accolto il passaggio del regista sul tappeto ...

Woody Allen a Venezia: “Se qualcuno mi dà i soldi per un nuovo film alle mie regole, vado anche in Islanda” la Repubblica

Di Valerio Cappelli, inviato a Venezia Il regista in Laguna per presentare Coup del Chance, ambientato in Francia L’America è lontana, dall’altra… Leggi ...A quasi 88 anni, li compirà il 30 novembre, Woody Allen torna a Venezia fuori concorso con un film notevole. Coup de chance, in italiano “colpo di fortuna”, rimescola temi a lui cari all'interno di ...