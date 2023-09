Woody Allen parla con Affari | Vi spiego perché ho girato 50 film a Parigi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 5 settembre 2023) Sulla soglia degli 88 anni (li compirà il 30 novembre)porta al Lido, fuori concorso, Coup de Chance, il suo cinquantesimoin francese a. Un thriller romantico, una storia di crimine e punizione che analizza una coppia apparentemente ideale. Fanny e Jean vivono in un bellissimo appartamento ae sembrano innamorati finché Fanny non incontra, per caso, Alain un suo compagno di liceo diventato scrittore che le confessa di essere ancora innamorato di lei. Si riaccende la fiamma fra i due e Fanny tradisce il marito ricco che la fa sentire solo una donna da mostrare. Quando Jean scopre il tradimento tutto finisce tragedia. Segui sutaliani.it