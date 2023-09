Woody Allen difende Rubiales | «Ha dato un bacio ad un’amica | non l’ha violentata»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 settembre 2023)Luis. Il regista 87enne, che fu accusato di abusi sessuali dalla figlia adottiva Dylan Farrow, intervistato dal Mundo in occasione della prima del suo nuovo film “Coup de chance” alla Mostra del Cinema di Venezia, sostiene il boss della Federcalcio spagnola, sospeso dopo aver imposto unalla giocatrice Jenni Hermoso.dice di non capire: “È difficile immaginare che una persona possa perdere il lavoro ed essere penalizzata in questo modo per unin pubblico. Baciare quella calciatrice è stato un errore, ma non ha bruciato una scuola. Nonrapita e baciata in un vicolo buio. Non, è stato solo une lei era. ...