Woody Allen difende Rubiales | “Attaccato da tutti per un bacio ad un’amica”

è stato uno dei grandi personaggi degli ultimi cinquant'anni, ma negli ultimo ventincinque non sempre per i motivi giusti. Sono state tante ..."Sono 25 anni che se la prendono con: è una persecuzione. È stato completamente scagionato da ogni accusa". Lo ha detto all'Adnkronos il direttore della Mostra del Cinema di Venezia 2023, Alberto Barbera. Barbera ha ...'Sono 25 anni che se la prendono con: è una persecuzione. È stato completamente scagionato da ogni accusa'. Lo ha detto all'Adnkronos il direttore della Mostra del Cinema di Venezia 2023, Alberto Barbera. Barbera ha ...

Woody Allen contestato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. VIDEO Sky Tg24

Woody Allen corre in soccorso di Luis Rubialese si schiera dalla sua parte. Il presidente della Federazione calcistica spagnola - momentaneamente sospeso dalla Fifa - è nella bufera per il bacio ...Woody Allen è stato uno dei grandi personaggi degli ultimi cinquant'anni, ma negli ultimo ventincinque non sempre per i motivi giusti. Sono state tante le ...