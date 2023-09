Woody Allen contestato a Venezia | “Nessun riflettore per i registi stupratori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) “No alla cultura dello stupro”. Si sono ritrovate in una ventina, sul lungomare del Lido didavanti al red carpet, per gridare controil loro sdegno. Un gruppo di ragazze ha manifestato contro quella che è stata definita la cultura dello stupro additando il regista newyorchese giunto al Lido per presentare, Fuori Concorso, il suo ultimo film Coup de chance. “Stiamo parlando per coloro che non hanno voce contro ipredatori”, hanno spiegato ai primi quattro o cinque giornalisti che hanno assistito alla scena. “Uno stupratore non è malato, ma figlio sano del patriarcato”. E ancora: “per i” e “il maschio alfa non esiste”. Le urla si sono iniziate a sentire dopo cheha ...