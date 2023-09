Vuelta | Top Ganna da urlo | che rivincita su Remco!

Filippo Ganna ha dominato la cronometro di Valladolid, 25,8 chilometri, l'unica prova contro il tempo individuale di questa edizione della. Il 27enne piemontese di Ineos - Grenadiers ha fermato il cronometro sul tempo di 27'39". Al secondo posto Remco Evenepoel: il 23enne belga della Soudal - Quick Step, campione del mondo in ...Kuss riuscito a difendere la maglia rossa allaanche dopo la crono individuale di Valladolid, nonostante non sia propriamente uno ... Bissegger ha mancato di poco la10, terminando la sua ...Che bello! La maglia tricolore di Filippo '' Ganna vola a 56 km/h e si aggiudica la decima tappa della. L'unica cronometro della corsa a tappe spagnola non tradisce le aspettative e Ganna si prende una piccola rivincita del mondiale ...

