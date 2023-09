Vuelta a España 2023 | Sepp Kuss | “Rilassato durante la gara | ho un buon margine ma arrivano tappe durissime”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Un altro giorno in maglia roja per. Lo statunitense è riuscito a difendersi dall’attacco di Remco Evenepoel nella decima tappa della, la cronometro di Valladolid, chiudendo al tredicesimo posto ad 1’29” dalla vetta presidiata da Filippo Ganna. Era però il belga, campione del mondo, a preoccupare più di tutti, vista la conformazione del tracciato odierno. Ma invece il vincitore uscente dellaha guadagnato sì su tutti, ma non in maniera dominante come ci aveva abituato lo scorso anno. Cosìriesce a perdere soltanto 1’13” da Evenepoel, mantenendo su di lui 1’09” sulla generale e 26” su Marc Soler (UAE Team Emirates). “Mi sono sentito sorprendentemente– ha affermato lo statunitense al termine della ...