Vuelta a España 2023 | Remco Evenepoel | “Contento nonostante qualche difficoltà | sorpreso da Kuss”

(Di martedì 5 settembre 2023) La cronometro di Valladolid con cui laè ripartita dopo il giorno di riposo ha dato i suoi verdetti: tappa a Ganna,in grado di prendere vantaggio su tutti i suoi rivali di classifica. Il belga è ora terzo in classifica a 1’09” da, con 27” di vantaggio su Roglic e 1’13” su un deludente Vingegaard.ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della frazione: “Tutto sommato devo dire che è andata bene, considerando soprattutto che oggi non ho corso la miglior cronometro della mia vita. Ho avuto un momento didopo 10 minuti in cui ho perso molto tempo su Pippo, che ha meritato alla grande questa vittoria”. Bicchiere comunque mezzo pieno per lui: “Dobbiamo comunque essere contenti di aver guadagnato qualcosa in ...