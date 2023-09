Vuelta a España 2023 | il borsino della tappa di oggi Ganna sfida Evenepoel a cronometro

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo il giorno di riposo, lariparte con un giorno che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alla vittoria finale. Sulle strade di Valladolid i corridori si sfideranno sui 25.8 km previsti dall’unicaindividuale di questa edizione. Una sola breve rampa al 7% nella prima parte in un percorso del tutto pianeggiante, che offrirà però più di un’insidia a livello planimetrico nella prima metà. Il grande favorito diè Remco, alla prima uscita con la prestigiosa maglia iridata di Campione del Mondospecialità. Il belga ha vinto le ultime trea cui ha partecipato all’interno di un Grande Giro e sembra disporreforma per vincere e guadagnare su tutti i rivali per la ...