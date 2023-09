Vuelta 2023 | pagelle decima tappa | Ganna stratosferico a Valladolid | rivincita a cronometro su Evenepoel

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Pippouber alles a. L’azzurro sbaraglia la concorrenza e si prende con merito ladelladella, andando anche a servire fredda la vendetta – sportiva, s’intende, in un rapporto di grande stima tra i due – nei confronti di Remco. Dalla delusione ai Mondiali di Glasgow alla grande vittoria di oggi, il verbanese dimostra ancora una volta di essere un fenomeno quando c’è da correre contro il tempo e dopo aver tentato a sorpresa di spuntarla in volata, arrendendosi a Groves, torna a fare quel che gli riesce meglio e si riscatta nei confronti del campione del mondo in carica: sedici secondi dati al belga, che non ha rischiato più di tanto visto che è invischiato nella lotta per la classifica ...