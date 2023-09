Vuelta 2023 | Ganna batte Evenepoel | trionfo nella cronometro a Valladolid

Il corridore della Ineos Grenadiers si impone nella decima tappa VALLADOLID (SPAGNA) - Prima vittoria italiana allaa España. Nella decima tappa, la Valladolid - Valladolid di 25,8 chilometri, Filippo Ganna ha battuto tutti nella cronometro individuali: 27'39" per il corridore della Ineos Grenadiers, un ...IN AGGIORNAMENTO Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Non visualizzi questo ...Le classifiche dellaaggiornate dopo la decima tappa, la cronometro da Valladolid a Valladolid di 25.8 km, vinta da uno straordinario Filippo Ganna che sbaraglia la concorrenza. Andiamo allora a scoprire come ...

VUELTA 2023 / Orario e ordine di partenza della cronometro: Ganna 15.09, Evenepoel 16.56 Bicisport

Il campione d’Italia Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha vinto la decima tappa della 78ma Vuelta a Espana, l’unica cronometro individuale di questa edizione con partenza e arrivo a Valladolid. Il ...Ritorno al successo in una cronometro individuale per Filippo Ganna: prepotente vittoria del campione italiano alla Vuelta di Spagna che mette tutti ...