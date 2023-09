Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo decima tappa | Kuss ancora in rosso dopo la cronometro

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) Ledellala, lada Valladolid a Valladolid di 25.8 km, vinta da uno straordinario Filippo Ganna che sbaraglia la concorrenza. Andiamo allora a scoprire come cambiano le graduatorie per la maglia rosa, maglia bianca, maglia verde e maglia a poisquesta corsa contro il tempo che ha aperto la seconda settimana. Ecco le: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV IN AGGIORNAMENTO MAGLIA ROSSA (classifica a tempo) Sepp...