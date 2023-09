Von der Leyen | Un miliardo per i green bond per l' Africa

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 05 settembre 2023 "Sulla transizione verde i finanziamenti pubblici non sono sufficienti. Questo vale per l'Europa, ma anche per i mercati emergenti. Sarà necessario mobilitare un capitale ...

... stiamo per stanziare 1 miliardo di euro per ridurre il rischio degli investimenti privati nei mercati emergenti", le parole della presidente Commissione UeLeyen in Kenya. / EBsA esprimersi in merito anche UrsulaLeyen: "La concentrazione di branchi di lupi in alcune regioni europee è diventata un pericolo reale per il bestiame e potenzialmente anche per gli esseri ...La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, ha assicurato ai Paesi il sostegno concreto dell'Europa nella lotta ai cambiamenti climatici, ricordando che "l'azione per il clima è parte della soluzione ai problemi energetici e di ...

Von der Leyen, 'un miliardo in green bond per l'Africa' - Europa Agenzia ANSA

Insieme alla Banca europea per gli investimenti e ai nostri Stati membri, stiamo per stanziare 1 miliardo di euro per ridurre il rischio degli investimenti privati nei mercati emergenti", le parole ...Alla fine del mandato del gabinetto von der Leyen manca comunque poco più di un anno ed è per questo motivo che la numero uno della Commissione ha deciso che fosse necessario integrare un membro con ...