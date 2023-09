Volvo investe in Leadrive | start-up specializzata elettronica di potenZA

(Di martedì 5 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Tech Fund diin-upindi. Un passo importante nel percorso per diventare una Casa automobilistica con una gamma completamente elettrica entro il 2030, visto che una delle principali aree di interesse per gli investimenti tecnologici e per la spesa in R&S è rappresentata dai motori elettrici, dagli inverter e dall’ottimizzazione della catena cinematica elettrica nel suo complesso. Solo riuscendo a controllare l’insieme delle tecnologie di elettrificazione – un processo chiamato “integrazione verticale” –potrà creare auto puramente elettriche in grado di offrire ai nostri clienti tutto ciò che desiderano: maggiore autonomia di percorrenza, ricarica più ...

