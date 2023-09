Volley femminile | perché ora le qualificazioni olimpiche fanno paura USA temibili | la Polonia in casa è un’insidia

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Italia tornerà in campo tra una decina di giorni dopo l’amaro quarto posto agli Europei 2023 di. Il risultato raggiunto nella rassegna continentale non può essere soddisfacente e questo gruppo deve cambiare marcia. Non ci sarà tempo per riflettere, visto che dal 16 al 24 settembre andrà in scena il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale dovrà essere assolutamente protagonista a Lodz (). Le azzurre saranno impegnate in un round robin a otto squadre, ovvero un girone all’italiana in cui le partecipanti affronteranno le altre squadra una sola volta, per un totale di sette partite a testa. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno vedersela soprattutto con USA e, ma non dovranno sottovalutare Thailandia, Corea del Sud e Germania, mentre Slovenia e ...