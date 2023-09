Leggi Anche Sicurezza sul lavoro, Landini dal corteo per i 5 operai morti sui binari: 'Ora basta, alziamo il livello di lotta'È successo ieri a Corchiano, in provincia di. L'allarme è stato lanciato dai colleghi degli operai. Le condizioni di uno di loro sono apparse subito gravi, tanto che è deceduto in nottata ...42 e ss.mm.ii.) per un'area della provincia dicompresa nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, denominata 'Ambito ...

Viterbo, cede muro durante lavori in uno stabile Ater: muore operaio TGCOM

A Corchiano, nel Viterbese, un operaio di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da una controparete crollata all'interno di uno stabile dell'Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenzia ...Stavano effettuando dei lavori in uno stabile dell’Ater quando improvvisamente una controparete ha ceduto travolgendoli. Uno dei due operai, un campano di 54 anni, è morto dopo il trasporto in ospedal ...