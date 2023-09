Vita da influencer | gli strumenti essenziali

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 5 settembre 2023) Life&People.it L’imprenditoria digitale ha come protagoniste delle figure ormai note a tutti come. Se all’inizio era possibile raggiungere questo status quasi improvvisandosi, e aggiungendo ai propri contenuti quel tocco di strategia in più, ora questo non è più possibile. Ladell’passa oggi per l’utilizzo intelligente diben precisi, senza i quali non è facile costruire contenuti di qualità capaci di attirare l’attenzione del grande pubblico della rete. Glideglinon si nasce, lo si diventa con i giusti accessori e con l’impiego di una strategia di presenza digitale attenta e completa. Bisogna infatti saper distinguere quali contenuti possono essere pubblicati sulle diverse piattaforme social: ...