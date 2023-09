Visibilia | società a tribunale | ' difficoltà superate con nuovo cda | no ispezione'

(Di martedì 5 settembre 2023) Milano, 5 set. (Adnkronos) - La nuova gestione diEditore, "che nulla ha a che vedere" con quella precedente, sta permettendo, con l'attuazione delpiano industriale, il "superamento della pregressa fase disocietaria", e una nuova fase "imprenditoriale e gestoria". E per questo ilcda chiede aldi Milano, dove il prossimo 14 settembre c'è l'udienza per discutere sul procedimento aperto dopo una denuncia dei piccoli azionisti contro gli ex amministratori della, di concludere il procedimento e rigettare la richiesta di mandare gli ispettori. Nel documento consegnata ai giudici e alle parti, che riporta la relazione semestrale presentata il 31 agosto scorso, si sottolinea anche come "Complessivamente, l'andamento dei ricavi ...

Quarta seduta con un rialzo a due cifre per il titoloEditore ,quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, anche oggi rimanendo sospesa per tutta la seduta e ...Fuori dal paniere pricipale,e' volata di oltre il 10%. In Europa e' andato male il comparto della grande distribuzione, dopo la sforbiciata dei giudizi espressi da JP Morgan sui principali ...Terza seduta con un rialzo a due cifre per il titoloEditore ,quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, anche oggi rimanendo sospesa per tutta la seduta e ...