Violenza sessuale | l' accusa che sconvolge la Selecao | scandalo in Brasile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Altronel mondo del calcio. Il brasiliano Anthony è stato sospeso dallaper accuse di violenze sessuali ai danni della sua storica ex fidanzata Gabriela Gavallin . In un'intervista rilasciata a una delle più note emittenti nazionali, la ragazza ha spiegato di essere più volte stata aggredita dal calciatore - anche quando incinta - fra il giugno 2022 e il maggio 2023 . Le accuse mosse all'attaccante sembrerebbero essere piuttosto gravi, anche perché sono corroborate da foto e conversazioni tra i due. Immediata la replica dell'attaccante del Manchester United. "Mi sento obbligato a parlare delle false accuse di cui sono vittima. Posso affermare con sicurezza - spiega il calciatore - che queste sono false, e le prove già prodotte e che produrrò dimostreranno la mia innocenza". Il brasiliano però non nasconde il difficile rapporto con la ...