Violenza di gruppo | rigettata la richiesta di scarcerazione

... si è difeso sostenendo di non aver partecipato allae di essere rimasto in disparte ...vittima a carico dei sette indagati c'è anche un video girato durante gli abusi dal più grande del"I pericoli dell'oscurantismo, della, dell'oppressione, del totalitarismo sono stati ...Holland ha voluto concludere la conferenza stampa leggendo il comunicato scritto da undi ...In particolare, la giornalista si è soffermata sui casi più clamorosi: quello di Caivano, alla periferia di Napoli, e lo stupro didi Palermo. Non è mancata una nota drammatica su chi potrebbe ...

Palermo, la lettera della vittima della violenza di gruppo: “Rieducare gli stupratori Come si fa solo a pens… La Stampa

“erano dei giovanissimi”, “sono stati dei migranti”, “erano dei neri”, “erano dei poveri”, “erano di un altro gruppo culturale”. Non identifichiamo mai l’azione violenta come un’azione fatta, prima di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...