Villarreal | UFFICIALE | esonerato Quique Setien

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilha comunicato in mattinata l'esonero del tecnico, dopo l'inizio di stagione non all'altezza delle as...

...18.30 Sassuolo - Verona (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky) 19.30 Cadice -(... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoIn entrata, invece, è diventatol'acquisto di Holm per un'operazione da circa 10 milioni ... Il centravanti colombiano, in attesa dell'arrivo dell'agente Fernando, ha posticipato ...... affare. 17:32 31 Agosto Torino, agente Zapata in viaggio verso MilanoL'agente di Duvan Zapata, Fernandoè in viaggio verso Milano. Questa sera, stando a quanto raccolto da ...

Cadiz-Villarreal (venerdì 01 settembre 2023 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Comincia ... Infobetting

Animi tesissimi in casa Salernitana dove continua a tenere banco il “caso Dia”: dopo averlo escluso dai convocati per la gara contro il ...Ufficiale Bologna, torna in Italia lo svizzero Remo Freuler ... con due gol in Champions a Valencia e Villarreal), e dopo una stagione inglese da 28 partite in un centrocampo a tre, torna in Serie A e ...