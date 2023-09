Villarreal | l'obiettivo per la panchina

Commenta per primo Ilha esonerato stamattina Quique Setien e ora cerca il nuovo allenatore . Per il momento la squadra è stata affidata a Miguel Ángel Tena, il direttore sportivo che guiderà l'allenamento di ...... a differenza degli scaligeri che stanno già mettendo fieno in cascina per l'salvezza. ...45 SERBIA SUPER LIGA Radnik - TSC 19:00 SPAGNA LALIGA Cadice -19:30 Almeria - Celta Vigo ...... per l'atteso Chukwueze, altra freccia nell'arco di Stefano Pioli arrivata in estate dal.possibile scambio di prestiti con la Juventus tra lo stesso Saelemaekers e Moise Kean -...

Villarreal, squadra affidata al direttore sportivo. L'obiettivo principale ... TUTTO mercato WEB

Per raggiungere l’obiettivo, il Cadice punterà probabilmente sulla buona vena di Luis Hernandez, il Villarreal su quella di Sorloth e Baena. Cadice-Villarreal: Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Le probabili formazioni di Cadice-Villarreal, match valido per la quarta giornata della Liga di scena allo stadio Nuevo Mirandilla ...