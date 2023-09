Villarreal | è ufficiale | esonerato Quique Setien

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilhal’allenatore. Fatale all’ex tecnico del Barcellona il brutto inizio di stagione con soli tre punti nelle prime quattro giornate della Liga, con una vittoria e tre sconfitte. Il 25 ottobre 2022, dopo la decisione di Unai Emery di legarsi all’Aston Villa,firmò un contratto fino al 30 giugno 2024 con la squadra spagnola, che in quel momento si trovava al 7º posto nella Liga con 18 punti dopo 11 gare e a punteggio pieno nel girone C di Conference League dopo 4 turni. La stagione si è conclusa con il quint0 posto in campionato e con l’eliminazione agli ottavi di finale di Conference League e Copa del Rey. “Il club augura le migliori fortune al tecnico per la sua carriera”, si legge nel comunicato. Miguel Ángel Tena guiderà la prima squadra ad interim. ...

Commenta per primo Ilha comunicato in mattinata l'esonero del tecnico Quique Setien , dopo l'inizio di stagione non all'altezza delle aspettative....18.30 Sassuolo - Verona (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky) 19.30 Cadice -(... accessibile da cellulare e tablet o sul sitoIn entrata, invece, è diventatol'acquisto di Holm per un'operazione da circa 10 milioni ... Il centravanti colombiano, in attesa dell'arrivo dell'agente Fernando, ha posticipato ...

UFFICIALE: Il Villarreal esonera Quique Setien. Fatale il pessimo ... TUTTO mercato WEB

Ufficiale Bologna, torna in Italia lo svizzero Remo Freuler ... con due gol in Champions a Valencia e Villarreal), e dopo una stagione inglese da 28 partite in un centrocampo a tre, torna in Serie A e ...Ora il Barcellona può stare tranquillo sul futuro di una delle sue pepite. Il club blaugrana ha blindato Fermin Lopez con un nuovo contratto fino.