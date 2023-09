Villaricca | Progetto ONDA apre alla Candidatura a Sindaco di Nicola Campanile

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 5 settembre 2023), Molino: Lavoriamo per definire aspetti fmentali per un alleanza forte. Presto la composizione degli aspetti programmatici Apertura deldidi. Un incontro politico che rappresenta una vera e propria svolta per le elezioni amministrative disi è svolto ieri. Nella sede del Movimento Cinque Stelle,presenza dei Parlamentari pentastellati, On Mariolina Castellone e On Luigi Nave, del Consigliere Regionale, On Giovanni Porcelli e di alcune rappresentanze politiche locali, sono state poste le basi per una solida alleanza politica che trova la sua sintesi nella ...