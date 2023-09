VIDEO Jannik Sinner | i crampi accusati contro Zverev agli US Open Non riusciva a camminare

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo quasi 5 ore di partita,si è dovuto arrendere negli ottavi di finale al tedesco Alexander. Una sconfitta amara, al quinto set (6-4 3-6 6-2 4-6 6-3), in cui l’altoatesino ha dovuto fare i conti con la ritrovata verve del teutonico e i problemi fisici dal terzo parziale., infatti, è stato lungamente limitato nei movimenti, avendo sofferto dialle gambe. Una criticità che si protratta per tutto il resto del confronto, concostretto a giocare scambi abbreviati per le proprie limitazioni. Un aspetto sicuramente discriminante nella lettura della partita, sottolineati i meriti del teutonico, anch’egli in sofferenza nell’ultima parte del match, ma più abile dinel giocare i punti importanti. Da chiedersi anche se la ...