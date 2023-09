VIDEO Filippo Ganna vince la cronometro alla Vuelta a España! Battuti Evenepoel e Roglic

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023)ha vinto la decima tappa dellaa España 2023. Il fuoriclasse italiano si è imposto nelladi 25,8 km con partenza e arrivo a Vdolid, lungo un tracciato completamente pianeggiante. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha completato la prova con il tempo di 27’39”, riuscendo a battere il belga Remco. Il Campione del Mondo a, che aveva sconfitto l’azzurro durante la rassegna iridata a metà agosto, si è inchinato per 16 secondi. Il belga ha così guadagnato in classifica generale su grandi rivali come il danese Jonas Vingegaard, mentre lo sloveno Primozha tenuto benissimo e ha perso soltanto venti secondi. Di seguito ildella vittoria di...