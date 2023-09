Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)DEL 5 SETTEMBREORE 20.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE DELL AVIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE QUALCHE BREVE CODA è SEGNALATA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SULLA VIA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E SETTEVILLE VERSO TIVOLI MA QUI PER CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE è IN PROGRAMMA QUESTO VENERDÌ UNO SCIOPERO DI 4 ORE, DALLE 8,30 ALLE 12,30, IN COTRAL. CON POSSIBILI DISAGI SULLE LINEE BUS EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL E SULLE FERROVIE METRE E- VITERBO. LA PROTESTA NON INTERESSA ATAC ETPL. IN CITTÀ, QUINDI, SERVIZIO NORMALE PER BUS, ...