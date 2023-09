Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2023 ore 17 | 15

(Di martedì 5 settembre 2023)DEL 5 SETTEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI CON TRAFFICO BLOCCATO SULL AUTOSTRADA A12TARQUINIA A CAUSA DI UN INCENDIO TRA LE USCITE TORRIMPIETRA E LADISPOLI MENTRE PER UN INCIDENTE CI SONO 3 KM DI CODA SULLAFIRENZE TRA ORTE E ATTIGLIANO PER CHI PROCEDE VERSO FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO IN USCITA DAL CENTRO SULLA VIA SALARIA CONINCOLONNAMENTI DALLA TANGENZIALE FINO ALL AEROPORTO DELL URBE PASSIMAO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA RICORDIAMO CHE è IN PROGRAMMA QUESTO VENERDÌ UNO SCIOPERO DI 4 ORE, DALLE 8,30 ALLE 12,30, IN COTRAL. CON POSSIBILI ...

Ed è terminata nei tempi prestabiliti anche la pavimentazione di Via Comacchio, a Borgo, dove la viabilità nelle vicinanze dei plessi scolastici non verrà compromessa. 'Via Fedeli è un tratto ...'