Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2023 ore 10 | 30

(Di martedì 5 settembre 2023)DEL 5 SETTEMBREORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI INCONTRANO CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIIUMICINO MENTRE IN INTERNA ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO LATINA E CODE PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA SI STA INCOLONNATI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SULLA CASSIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI ...