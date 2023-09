Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)DEL 5 SETTEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SOO GIA PRENSENTI LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI FILE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO ASULLA CASSIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CIRCONE PIUTTOSTO INTENSA IN ...