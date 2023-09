Viabilità alternativa per la S p 106 per consentire i cantieri dell’Alta Velocità

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 4 settembre 2023 il Presidente della Provincia di Benevento si è riunito con i Sindaci di Benevento, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Guardia Sanframondi e Casalduni per affrontare il problema connesso alla Ordinanza di chiusura al traffico della Strada provinciale n. 106 perla realizzazione, in particolare nei territori di San Lorenzo Maggiore e Ponte, di uno dei tratti dell‘Altaferroviaria Napoli-Bari da parte di Rete Ferroviaria Italiana e del Consorzio Telese S.C.aR.L., Ditta affidataria dei lavori. L’incontro, che ha fatto seguito ad altri dei giorni scorsi con i sindaci, gli operatori agricoli agricoli e commerciali, i cittadini dei territori attraversati dalla 106, è stato finalizzato a cercare una soluzione condivisa per salvaguardare la mobilità locale, tanto più in questo periodo dell’anno ...

... durante i lavori di costruzione della nuova tratta, tutti gli accessi ai fondi agricoli ed alle attività produttive dei Comuni interessati non solo grazie alla realizzazione di...Durante un servizio mirato alla verifica dellaistituito sulla SP486 in località 'Casa Poggioli' nel Comune di Baiso, in prossimità del cantiere stradale in galleria, una pattuglia moto montata della Polizia Locale dell'...In, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere laordinaria: Via Salice, SP610, SS9 Via Emilia, Via Cova, Via San Carlo, SP19 e rientrare sulla A14 alla ...