«Vi avviso se arriva il treno | voi scappate» | l’allarme a vista che ha provocato la strage di Brandizzo

(Di martedì 5 settembre 2023) «Io vi, e voi vi togliete». Dietro ladic’è la prassi dei lavori nelle ferrovie italiane. Ne hanno parlato gli stessi operai ai pubblici ministeri. E lo aveva fatto notare anche Antonio Veneziano, ex collega dei cinque morti della notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. Mentre la dirigente movimentazione della stazione di Chivasso ha confermato di aver detto al telefono ad Antonio Massa di non procedere. Perché stavando unin ritardo. Intante le famiglie dei cinque operai deceduti sono state invitate a fornire elementi che possono portare al riconoscimento dei corpi: tatuaggi, arcate dentarie, qualunque cosa. Solo in seguito potrà essere concesso il nullaosta per i funerali. Lae la prassi Veneziano lo ha ribadito alle pubbliche ...

anche la stretta alla pubblicazione delle intercettazioni con il divieto di rilascio di ...(Nordio dixit) e infine si ripristinano le tutele sul diritto alla difesa rispetto all'di ...Da Bruxelles,l'ennesimo provvedimento liberticida. Con il Digital Service Act , il rischio più grande è ... Come mai, a suo, un provvedimento così palesemente liberticida ha potuto godere ...E lavorando con una sorta di sorveglianza a vista: "Io viseil treno, voi vi togliete", è la frase che si sente dire in questi casi. Una prassi che non ha funzionato nell'occasione. E ...

«Vi avviso se arriva il treno, voi scappate»: l'allarme a vista che ha ... Open

Si parte dalla possibilità di disporre l’allontanamento da determinate aree urbane ai minori all’avviso orale del questore per la stessa fascia d’età, fino al contrasto della diffusione delle armi da ...Un segnale forte contro la violenza. E un inasprimento delle pene per i minorenni che delinquono, a cominciare dalla previsione di un “daspo” urbano per chi ha tra i 14 e 18 ...