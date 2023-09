Vestager candidata alla Bei | la concorrenza passa al belga Reynders

(Di martedì 5 settembre 2023) Margrethe, vicepresidente della Commissione europea e responsabile dellacomunitaria, ha informato la presidente Ursula von der Leyen della sua nomina aufficiale da parte del governo danese per la carica di presidente del comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (Bei) e ha chiesto un congedo non retribuito per la durata della campagna.Durante il periodo di congedo temporaneo, il portafoglio dellaalDidier, commissario della giustizia, mentre quello degli affari digitali vavicepresidente Vera Jourova. Le deleghe per l'innovazione e la ricerca vengono affidate al vicepresidente Margaritis Schinas finonomina di un nuovo membro della ...

La "lady di ferro dell'Ue", che si è contraddistinta per la ...ufficiale per il ruolo di prossima presidente dell'istituto di ...La vicepresidente esecutiva e responsabile della concorrenza comunitaria Margretheha informato la presidente von der Leyen della sua nomina aufficiale da parte del governo danese ...... Mette Frederiksen alla segreteria generale della Nato i Paesi del Nord non avrebbero alcun posto di rilievo nelle istituzioni europee esarebbe quindi una favorita.

