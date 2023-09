Verti e i danni non pagati alla vittima di un tamponamento | “Mi sento truffata” | quando l’assicurazione non assicura

(Di martedì 5 settembre 2023) Sei al volante della tua vecchia Fiat 500 bianca, tranquilla e serena sull’Appia Antica, a Roma,vieni violentemente tamponata. Riportifisici di grave entità, tanto che ancora oggi (l’incidente è avvenuta 5 anni fa) hai seri problemi di mobilità. Per fortuna, a parziale risarcimento, c

... la polizza casa e famigliache permette di inserire in polizza numerose garanzie accessorie. Tra queste, figura quella pensata per tutelare il contenuto dell'abitazione da eventuali...... la polizza casa e famigliache permette di inserire in polizza numerose garanzie accessorie. Tra queste, figura quella pensata per tutelare il contenuto dell'abitazione da eventuali...

RC Autocarro: le assicurazioni per l'autocarro più convenienti di ... assicurazioni.segugio.it

Verti Assicurazioni è la compagnia assicurativa online del ... assistenza stradale estesa, tutela danni da veicoli non assicurati, rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti. C'è poi un altro pacchetto, ...Il Comune ha dovuto acquistare la nuova copertura del Palagenius strappata dal vento. Tanti gli interventi sul territorio per rimuovere alberi e rami da strade e parchi.