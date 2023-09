Venezia80 | domani 6 settembre il doc “Semidei” di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023) MERCOLEDI’ 62023 proiezione del documentario, diProiezione ufficiale – ore 21.00 Sala Laguna con breve introduzione prima del film e un Q&A al termine della proiezione. Il documentario, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar Mediawan, realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità e Fondazione Calabria Film Commission, in occasione delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, per la regia disarà presentato in anteprima mondiale alla 20a edizione delle Giornate degli Autori nella ...