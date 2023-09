Venezia | primo passo verso il ticket di 5 euro per accedere alla città lagunare dalla primavera 2024

(Di martedì 5 settembre 2023) Sarà di 5e partirà dildi accesso giornaliero aper i turisti che vogliono visitare la. Una misura resasi necessaria per tutelare ladall’assalto di un turismo mordi e fuggi. È stata la giunta comunale, riunitasi oggi, a fare il via libera all’emendamento con il testo finale della delibera che istituisce il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore,antica del Comune die alle altre isole minori della laguna”. A questo punto la delibera sarà inviata alle commissioni competenti e, poi, andrà in consiglio comunale per la sua ...

Misura al via dalla primavera 2024. C'è unok, ma la delibera andrà in consiglio comunale per la sua approvazione il 12 settembre Bisognerà pagare un ticket d'ingresso per entrare a. Il contributo, pensato per i turisti ...Leggi Anche Unesco choc: 'Inserirenella lista dei patrimoni a rischio'. A minacciarla il cambiamento climatico e il turismo di massa Ilvia libera alla tassa dei turisti risale alla ...5 set. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha ... 33, illustrato in Aula dalfirmatario, il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa Nicola Finco (...

Inaugurata mostra “Venezia: dal primo Lazzaretto al controllo delle pandemie1423 – 2023” Agenzia ANSA

Nessuno ci ha indicato la strada prima, la stiamo tracciando noi nella convinzione che ... Si tratta di un punto di svolta rilevante nella gestione dei flussi turistici di Venezia, sperimentale, per ...Nessuno ci ha indicato la strada prima, la stiamo tracciando noi ... L’assessore al bilancio, Michele Zuin, ha aggiunto: “Il messaggio che vogliamo dare è che Venezia è accessibile, aperta, ma i ...