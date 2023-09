Venezia 80 | Monica Guerritore premiata al Lido | “Favino ha ragione”

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 settembre 2023)80,alai Women in Cinema Awards: “ha, ecco perché il film sulla Magnani deve essere italiano” «Difendiamo il Cinema italiano, i suoi protagonisti, il mestiere dell’attore. Non dobbiamo generalizzare, ma esistono personaggi con una identità talmente definita che solo ricreandola si può renderli universali, ecco perché sono pienamente d’accordo con Pierfrancesco. Anche io mi sono sentita dire che se avessi affidato il ruolo della Magnani ad una star americana avrei conquistato il mercato mondiale, ma la Magnani non può che essere interpretata da un’attrice italiana. Noi siamo la nostra lingua, i nostri gesti, la memoria condivisa, le nostre intemperanze e la nostra resistenza alle ...