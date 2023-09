Venezia 80 | Hit Man | recensione | Richard Linklater trionfa con il suo sicario esistenzialista

(Di martedì 5 settembre 2023) Daladi Hit Man di, grandissimo ritorno al live action dopo quattro anni per raccontare una storia divertente e intelligente sul senso dell’identità con un meraviglioso Glen Powell. Fuori concorso Ci aveva lasciati lo scorso anno con quello che era forse il miglior lungometraggio d’animazione del 2022, ma dopo quattro anni dal non memorabile Che fine ha fatto Bernadette?torna fuori concorso acon una storia vera, quella di Hit Man. Il lavoro di un maestro all’opera che scrive (insieme al protagonista Glen Powell) e dirige una vera e propria bomba ad orologeria dal ritmo forsennato e dai denti affilatissimi, che ragiona (benissimo) sul senso dell’identità senza mai perdere di vista il fattore ...

Richard Linklater dirige una crime comedy fantastica per creatività, sensibilità e messa in scena, con un Glen Powell dentro una storia quasi ...Il vento che sta sferzando il Lido dista regalando al pubblico della kermesse uscite teatrali degli ospiti che si concedono ...è il giorno di Enea di Pietro Castellitto (in Concorso) e di...Tra i Fuori Concorso:Man di Richard Linklater e Ryuichi Sakamoto: Opus di Neo Sora. Debutto a Orizzonti Extra per Day of the Fight di Jack Huston. Dopo le parole di Favino la sottosegretaria ...

Festival di Venezia: al Lido sbarca Hit Man, il trionfo della commedia perfetta dal genio di Richard Linklater Il Fatto Quotidiano

Hit Man è una commedia che fa bene quando la si vede, perché è fatta bene. Si ride senza tradire la ricerca di Linklater sui suoi temi cari ...