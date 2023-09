Venezia 80 | Favino contro il film ‘Ferrari’ | “Appropriazione culturale”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 5 settembre 2023) Nonostante fosse stato tra i titoli più attesi a80, Ferrari non sembra aver convinto proprio tutti, tra cui Pierfrancesco. L’interprete nostrano, infatti, ha colto l’occasione per tornare su un tema a lui caro, relativo alle scelte non italiane nel cast deldi Michael Mann. Ecco le sue parole. Pierfrancescosi riconferma strenuo sostenitore del cinema italiano. Protagonista deld’apertura Comandante di Edoardo De Angelis, presentato in gara il 30 agosto, ha rivestito i panni di Saverio Todaro, comandante del sommergibile Cappellini durante la Seconda Guerra Mondiale. Una vicenda, dunque, fortemente radicata nello storia e nella cultura del nostro Paese e che, in virtù di ciò, necessitava di personalità italiane nel raccontarla sul grande schermo. Ma capita molto spesso ...