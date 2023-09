Venezia 80 | Brignano e la moglie arrivano al Lido Il tenero bacio sul molo

Nel primo week end della mostra del cinema dicon ben 15 nuovi titoli in uscita Oppenheimer mantiene saldamente la prima posizione nella ...pericolosa di Alessandro Pondi con Enrico, ...... con Enricouscito nelle sale proprio la scorsa settimana, e Monica Vallerini, attrice tra ...è stato consegnato l' ITFF Venice Award che è ormai diventato un riconoscimento fisso a...divertimenti di Castelnuovo del Garda ha non ha caso scelto l'80esima Mostra del Cinema di... Da miniserie come 'Raccontami una storia' di Lino Banfi con, 'Ti amo in tutte le lingue del ...

Venezia 80, Brignano e la moglie arrivano al Lido. Il tenero bacio sul ... La7

Enrico Brignano e la moglie Bianca Pazzaglia arrivano al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. I due si scambiano un tenero bacio davanti ai fotografi schierati sul molo. (Alexander Jakhnagiev) ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...