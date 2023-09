Venezia 2023 | la «divisa» chic di Benedetta Porcaroli e tutti gli altri look casual delle star nel loro tempo libero

(Di martedì 5 settembre 2023) All'arrivo all'aeroporto o al molono, ma anche nel, a passeggio in Laguna. Sfogliate, nella gallery, giorno dopo giorno,i più beiinformaliprotagoniste alla kermesse cinematografica del Lido

Clamorosa protesta sul red carpet dial passaggio del regista Woody Allen, accompagnato da sua moglie Soon - Yi Previn. "Spegnete i riflettori sugli stupratori!" hanno gridato un gruppo di donne, ma anche alcuni uomini, ...La7.it - Lunedì 4 settembre Woody Allen è stato contestato sul red carpet della Mostra del Cinema di. Circa trenta persone si sono radunate dietro le transenne per esprimere il loro dissenso ...La serata più divertente della Mostra del cinema diè andata in scena alla Palazzina Grassi . Ingredienti: la meglio gioventù del cinema e della serialità italiana, celebrity e cantanti, musica, cocktail e champagne. Nel luxury boutique hotel ...

Venezia 2023, pagelle look sesta serata: Kasia Smutniak chic (8), Priscilla Prestley lugubre (5), Denny Mendez ilmessaggero.it

Diego Dolcini e Lucrezia Lante della Rovere sul red carpet di Venezia 2023.Lunedì 4 settembre Woody Allen è stato contestato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Circa trenta persone si sono radunate dietro le transenne per esprimere il loro dissenso durante il ...