Venezia 2023 | il cast di “Priscilla” conquista il red carpet

Leggi su velvetmag

(Di martedì 5 settembre 2023) Sul sesto reddiarriva ildi. Spazio a Jacob Elordi, Sofia Coppola e Cailee Spaeny, ma anche a Rocío Muñoz Morales, Caterina Murino e Kasia Smutniak.accoglie febbricitante l’arrivo deldi, biopic presentato in anteprima durante la Mostra del Cinema in Laguna per questa 80esima edizione che giorno dopo giorno continua a regalare sorprese. Tantissime le proposte glam sul tappeto rosso, a partire daPresley in carne ed ossa aper il film che racconta della sua vita. Ad accompagnarla anche Sofia Coppola, la regista, e il giovanecomposto da Jacob Elodi e Cailee Spaeny, rare eccezioni di star hollywoodiane che hanno potuto ...