Vendemmia al via in Champagne

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Labitalia) - Ha preso il via il 2 settembre lain. Nonostante le condizioni climatiche difficili durante il periodo di maturazione, la regione prevede un raccolto di grande qualità. Mentre nei settori più precoci la raccolta è appena iniziata, nella maggior parte dei vigneti partirà nei prossimi giorni. La, interamente manuale, dei circa 34.000 ettari della denominazione coinvolgerà tra le 100.000 e le 120.000 persone e durerà tra le due e le tre settimane. Dall'inizio dell'anno fino alla fine di luglio, la stagione viticola è stata particolarmente tranquilla, con pochissime gelate o grandinate e peronospora e oidio contenuti; solo il rifornimento d'acqua dei suoli, dopo un inverno particolarmente secco, poteva destare preoccupazione. Il clima di agosto è stato più incerto, caldo e ...

Dalle 15.00 alle 18.00, presso il vigneto comunale inVannetti ci sarà invece un'attività dedicata ai più piccoli , che potranno cimentarsi nell'arte della, mentre alle 18.30 Palazzo ...Alla raccolta del mango in Italia dove salgono a oltre mille gli ettari coltivati a frutta ... Si è verificato un anticipo di un mese dellache parte ora già nei primi giorni di agosto ...Tutto pronto per la storica festa dell'Uva di Masera, che ha origini nel 1925, con l'intento di festeggiare il termine dei lavori di campagna e della. La tradizione continua con sapori tipici, folclore e qualche novità. Mercoledì 6 settembre, alle 18, all'oratorio Sant'Abbondio aprirà i battenti la festa con l' inaugurazione della mostra ...

Al via la vendemmia nello Champagne: raccolto di buona qualità Il Sole 24 ORE

Ha preso il via il 2 settembre la vendemmia in Champagne. Nonostante le condizioni climatiche difficili durante il periodo di maturazione, la regione prevede un raccolto di grande qualità. Mentre nei ...Torna, online dal 7 al 21 settembre, l'asta di beneficenza annuale, organizzata da Sotheby's, che vedrà quest'anno protagoniste le bottiglie di Ornellaia Vendemmia d'artista 2020 "La Proporzione". (AN ...