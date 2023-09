Vegetazione fuori misura a via Fariello e autostazione preda di scarico rifiuti abusivo Foto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 23 dicembre è stata inaugurata l’, terminal unico di Avellino con bus urbani ed extraurbani. Nonostante le tante polemiche generate nei primi mesi, prassi da manuale quando c’è un cambiamento nel capoluogo, il terminal è funzionante e abbastanza utilizzato. Sta di fatto che i problemi comunque non mancano, in particolar modo sulla pulizia e il controllo. La recinzione, che separa l’dalla strada, è formata da grate non del tutto eccelse e, tanto per cambiare, gli idioti non perdono mai tanto tempo per farsi notare. Infatti, lungo le recinzioni, si può notare quella che è una vera e propria discarica a cielo aperto. Le persone gettano a terra praticamente qualsiasi cosa: lattine di alluminio, carte, pacchetti di sigarette, plastica, qualche piccolo ingombrante e il quesito resta sempre lo ...