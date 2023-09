Vasto incendio a Napoli | residenti via per spavento da Monte Sant’Angelo

(Di martedì 5 settembre 2023) Unsi èsi è sviluppato a, nella zona di, alle spalle del Parco San Paolo, nel quartiere di Fuorigrotta.per i. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Una decina di famiglie hanno lasciato le case, alcune si sono allontanate volontariamente, altre sono state evacuate a scopo prudenziale. Diversihanno denunciato forti ritardi nell’intervento sul posto da parte dei Vigili del fuoco. “Un rogo terrificante sta interessando – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che è in contatto con la cittadinanza e sta chiedendo l’intervento aereo per spegnere l’– Via Vicinale Voloa Fuorigrotta. I ...

Nella giornata di ieri, lunedì 4 settembre, unha distrutto alcuni ettari di vegetazione delle colline della zona sud di Messina , nello specifico tra Zafferia e Larderia . L'intervento dei Vigili del Fuoco. Diverse squadre del ...Unè un corso in questi minuti del 04 settembre 2023 a Paternò, in un'area di campagna a ridosso tra il Viale dei Platani e la via Libertà la strada. Fiamme altissime, che stanno ...Unè divampato, nel tardo pomeriggio, in via traversa Vicinale Fossitelli nel quartiere di Barra, zona orientale di Napoli Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono divampate all'...

Vasto incendio sulla litoranea: in fiamme 10 mila metri quadrati di sterpaglie e alberi BrindisiReport

Una notte di inferno ad Agrigento per un vasto incendio che ha coinvolto le contrade Monserrato e Montaperto. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno lavorato fino a stamattina per domar ...Un vasto incendio sta interessando via Vicinale Terracina. Precipitosa fuga dei residenti che hanno abbandonato le case minacciate dalle fiamme Un vasto incendio è scoppiato intorno alle ore 12 sulla ...