È in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere 'Parco Verde' di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe. Si ...... house e eurodance, creando ibridi musicali che erano irresistibili per un pubblicoe ...- Two Times 49 Jk - You & I 48 Dj Herbie - Think About It 47 Cappella - U Got 2 Let The Music 46 Da- ...Sul posto è intervenuto undispiegamento di forze sia della Polizia sia dei Carabinieri: questi ultimi hanno la competenza investigativa, a notte inoltrata è intervenuto il nucleo investigativo ...

Vasto blitz interforze a Caivano, 400 uomini impegnati - Ultima ora ... Agenzia ANSA

A Caivano (Napoli) una vasta operazione interforze è scattata all'alba. Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno eseguito numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti ...È in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere 'Parco Verde' di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe. Si ...