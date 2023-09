Vannacci alla Zanzara | «Più criticano il libro più va bene | venderò anche all’estero»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) «Se tocchi il mondo Lgbtq vieni messo al muro, fucilato e definito omofobo. L’obiettivo è farmi passare come un malato mentale, come il mostro di Firenze». Così il generale Robertoin una intervista che andrà in onda stasera a Lasu Radio 24. Il militare aggiunge: «perché dobbiamo dare uno spazio eccessivo, sovrarappresentare questo mondo se è una parte risicata della società? Perché questa realtà che c’è ed è giusto che ci sia ci deve entrare nelle case ad ogni ora del giorno e della notte? Basta aprire la televisione, su qualsiasi canale troviamo rappresentati questi omosessuali». In meritovendita del suo, “Il mondo al contrario”,spiega: «Le critiche hanno fatto la fortuna del, ho venduto i dirittie verrà ...