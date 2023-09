Vangelo di oggi 5 Settembre 2023 | Lc 4 | 31-37 | Video commento

(Di martedì 5 settembre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 5, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!” “La preghiera scaccia ogni L'articolodi: Lc 4,31-37proviene da La Luce di Maria.

C'è una evangelizzazione della cultura e anche una inculturazione del. Perché i cristiani ... Ulambadrakh Markhaakhuu (ULS Suld Tv)conflitto di civiltà può essere risolto solo attraverso ...Che bel complimento che Gesù riceve neldi. Parlare con autorità non significa parlare con autoritarismo, ma significa parlare con autorevolezza . La differenza è sostanziale: chi parla ...C'è un'evangelizzazione della cultura e anche una inculturazione del. E questo è tutto il ... Pensate al campo dell'arte, della musica, delle lettere, con Dostokevski che ci parladi un ...

Il Vangelo del giorno – Martedì 05 settembre Non di Solo Pane

All’epoca 0 punti, adesso 1 di rimonta. La colpa è anche dei tifosi che consentono tutto al portoghese e lo seguono come un Vangelo. Ma Vangelo non lo è. I romanisti, per molto meno, hanno messo in ...Racconta la storia di Saulo di Tarso, illuminato sulla via di Damasco e scelto da Gesù Cristo come l’uomo che avrebbe “diffuso il suo nome tra le genti” ...